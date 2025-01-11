Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Такое решение обусловлено банкротством блогера.

Прекращено исполнительное дело о взыскании с Елены Блиновской более миллиарда рублей. Причина этому — банкротство блогера, признанное судом Москвы.

Блиновской осталось заплатить две с половиной тысячи рублей по основному долгу. Ее имущество выставлено на торги — вероятно, деньги от его продажи пойдут на погашение прочих задолженностей. Адвокат блогера Иван Морозов рассказывал, что в ноябре 2024 года она пыталась продать свой дом.

Более полмиллиарда рублей, вырученных с продажи, Блиновская планировала направить на оплату долгов и таким образом разобраться с ситуацией до конца декабря. Учитывая положение дел, в котором женщина находится на сегодняшний день, осуществить задуманное не вышло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стали известны подробности отмывания денег Блиновской. Дарья Бондаренко, номинальный директор принадлежавшей мужу Елены компании «Ригель», должна была получать от участников «Марафона желаний» деньги и отправлять их Блиновской. К тому же, сотрудники семьи Блиновских были зарегистрированы в разных компаниях и даже не знали об этом.