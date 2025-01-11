«Имеют право на обязательную долю»: кому достанется имущество Добровольской

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Дети актрисы — наследники первой очереди.

В случае, если покойная Евгения Добровольская не составляла завещания, ее имущество будет разделено между тремя сыновьями и дочерью в равных долях. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил адвокат Сергей Жорин.

Наследники первой степени — это дети, родители и супруг. Евгения на момент смерти не была замужем, а ее родители давно умерли. Выходит, что все нажитое имущество перейдет к детям. Если, конечно, актриса не составляла завещания, в котором указала других наследников.

«Если завещание было, то все зависит от того, являются ли наследники первой очереди трудоспособными», — добавил юрист.

Жорин объяснил, что нетрудоспособными считаются пенсионеры, инвалиды и несовершеннолетние. Они при любом раскладе получат обязательную долю: половину того, что бы им причиталось, если бы завещания не было.

Евгения Добровольская избегала появления на светских мероприятиях в последние годы жизни, хотя регулярно получала приглашения. Интервью тоже не давала — актрисе не нравилось говорить на личные темы. Добровольская часто признавалась, что полноту жизни она смогла ощутить лишь после 40 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская.