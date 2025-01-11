Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Фото: www.globallookpress.com/White House

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Сорвавшаяся поездка американского лидера в Рим является одной из причин, по которой этот диалог состоялся.

Действующий президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об это рассказала пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Президент поговорил с президентом* Зеленским несколько минут назад», — сообщила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь обещала раскрыть детали разговора позднее. Известно, что сорвавшаяся встреча в Риме является одной из причин, по которой этот диалог состоялся. Джо Байден не смог встретиться с Зеленским вживую из-за разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский хочет баллотироваться на второй срок при одном условии. Оно состоит в том, чтобы свою кандидатуру не выдвигал посол в Британии Валерий Залужный.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти