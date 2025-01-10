Два человека погибли и 12 ранены при ударах ВСУ по городам ДНР

Фото: © РИА Новости

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В Светлодарске в тяжелом состоянии госпитализирована девочка-подросток.

Два человека погибли и 12, в том числе девочка-подросток, получили ранения в ходе обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В городе Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником реактивной артиллерии калибра 122 миллиметров погибли женщины 1958 и 1948 годов рождения. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 года рождения и женщина 1964 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Также, по словам Пушилина, ранения средней степени тяжести в Светлодарске получили еще одна женщина и пятеро мужчин.

В Киевском районе Донецка украинские боевики атаковали супермаркет «Молоко» с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Одна из осколочных ракет упала перед магазином, пострадали две женщины, молодой человек — работник супермаркета и мужчина — сотрудник коммунального предприятия.

Повреждения в результате атаки получили девять жилых домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе линия электропередачи (ЛЭП) и здание научно-исследовательского института, а также 23 автомобиля.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в течение суток атаковали населенные пункты горловского направления 32 раза.