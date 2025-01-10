Умер актер из «Слова пацана»

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Накануне известного театрального и киноартиста Михаила Левченко доставили в больницу, где он скончался.

Заслуженный артист России Михаил Левченко, известный участием в сериале «Слово пацана», умер в ночь на 10 января в Ярославле. Трагическую новость сообщает портал 76.RU со ссылкой на местный камерный театр, где служил актер.

В учреждении культуры уточнили, что накануне 72-летнего артиста доставили в больницу, где он и скончался. Дату и место прощания с Левченко в театре обещали озвучить позднее.

Артист был хорошо известен зрителям Ярославского камерного театра имени Юрия Ваксмана, где выходил на сцену в спектаклях «Сильвия», «История костюмера», «Семейный уик-энд» и других.

Широкая аудитория знала Левченко по многочисленным ролям в фильмах и сериалах. Одной из последних его киноработ стала роль старичка на рынке в криминальной драме «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Всего же в фильмографии артиста 80 картин, в числе которых «Ростов», «Заповедный спецназ», «Земский доктор», «Исаев», «Котовский» и другие. Партнерами по съемочной площадке Левченко были такие известный артисты, как Сергей Пускепалис, Владислав Галкин, Алексей Воробьев, Александр Робак, Максим Лагашкин, Владимир Гусев и другие.

Родился Михаил Левченко в Тюмени, там же окончил театральный курс при местном драматическом театре. Позднее служил в Калужском драматическом театре, Ярославском ТЮЗе и Академическом театре имени Волкова.

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