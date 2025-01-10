В Киеве полиция ищет слушавших на улице песню SHAMAN «Я русский»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По данным правоохранителей, молодые люди также перекрывали движение

Полиция в Киеве разыскивает молодых людей, которые ездили по улицам и слушали хит «Я русский» заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Об этом сообщает «Страна.ua».

Уточняется, что нарушители включали песни с текстом на русском языке, проезжая мимо мемориала погибшим боевикам. Также, как писали в соцсетях, молодые люди также якобы перекрывали движение на дорогах. Теперь их ищут для привлечения к ответственности.

Известно, что SHAMAN внесен министерством культуры и информационной политики Украины в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

В 2023 году депутат Верховной рады Наталья Пипа потребовала привлечь к ответственности уличного музыканта из Одессы, который исполнял песни рок-музыканта Виктора Цоя во Львове. В заявлении полиции нардеп написала, что молодой человек проигнорировал ее просьбу «не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховную раду внесли законопроект об исключении русского языка из перечня подлежащих поддержке и защите.