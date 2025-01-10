Российско-белорусское соглашение о признании виз вступит в силу в январе

Соглашение между Россией и Белоруссией о признании виз вступит в силу 11 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Особый порядок въезда на территорию Союзного государства устанавливается для граждан Украины.

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз вступает в силу 11 января 2025 года. Об этом говорится на сайте белорусского МИД.

Отмечается, что соглашение подразумевает разрешение иностранцам и лицам без гражданства въезжать и находиться на территории государств, если у них есть виза одного из них или удостоверяющий личность документ. Особый порядок въезда через определенные пункты пропуска устанавливается для граждан Украины.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении действия с 1 января 2025 года российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Это облегчает поездки туда российским автомобилистам, в том числе туристам и предпринимателям.

Согласно закону, договоры ОСАГО будут действовать в рамках системы страхования Союзного государства России и Белоруссии. Заключать их смогут только страховщики с местом постоянного нахождения в стране Союзного государства, где зарегистрирован автомобиль. Размер страхового тарифа, выплат и другие условия будут определяться национальными регуляторами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия за последние 25 лет серьезно продвинулись в вопросах унификации законодательства Союзного государства. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.