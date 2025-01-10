США ввели санкции против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза»

Фото: 5-tv.ru

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До 27 февраля с российскими компаниями предписано завершить все финансовые операции.

США расширили антироссийский санкционный список, включив в него компании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия. Об этом сообщили в американском минфине.

Уточняется, что до 27 февраля с российскими компаниями предписано завершить все финансовые операции. Под ограничения попали также московский и омский НПЗ «Газпромнефти» и Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза».

Кроме того, санкции введены против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), 56,15% которой принадлежат «Газпромнефти» и «Газпрому».

В список также попали дочерние предприятия «Газпромнефти» в Таджикистане, Люксембурге, Казахстане и Киргизии.

Под рестрикции попали также около 100 судов, участвующих в транспортировке российских углеводородов и связанных с «Совкомфлотом», «Роснефтью» и «Газпромнефтью». В список включены и компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», оказывающие услуги морского страхования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Япония ввела санкции против 29 юридических и 11 физических лиц из России.