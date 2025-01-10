Потерявший дом Гибсон сравнил пожары в США с бомбардировками Дрездена 1945 года

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В пожаре было уничтожено множество вещей актера, которые он собирал 15 лет.

Американский актер Мел Гибсон провел историческую аналогию в беседе с телеканалом NewsNation. Он сравнил калифорнийский пожар, в котором сгорел его дом в Малибу, с серией массовых ударных налетов Великобритании и США на Дрезден 13–15 февраля 1945 года.

Гибсон заявил, что из всего имущества остались только черепицы и дымоход. Пройти к разрушенному огнем строению стало невозможно. У знаменитости также пропали автомобили.

«Будто кто-то устроил его намеренно», — поделился обеспокоенный актер.

Гибсон потерял большое количество памятных вещей, которые в общей сложности собирал 15 лет, среди них были фотоальбомы.

Кинорежиссер отмечает, что дом был похож на разрушенный бомбардировками Дрезден. Однако он считает, что материальные расходы можно пережить. Главное, по его мнению, что здоровы близкие люди и родственники.

Бомбардировка была инициирована военной авиацией США и Великобританией в период Второй мировой войны. Военно-воздушные силы двух стран вывели из строя около четвертой части производственных сооружений немецкого города и множество других зданий, представляющих военный потенциал.

Самые разрушительные пожары за всю историю Калифорнии

Действующий президент США Джо Байден назвал калифорнийские пожары 2025 года самыми страшными за все существование штата. Их общая площадь уже достигла более 11 тыс. гектаров. На данный момент более 360 тыс. человек эвакуировали с потенциально опасных территорий. Возгорание по-прежнему распространяет, и его невозможно взять под контроль.

Ранее 5-tv.ru писал, что дом Хантера Байдена сгорел дотла.