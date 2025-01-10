Итоги года: российским прокурорам поручено активнее внедрять ИИ в работу

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Особый контроль сейчас — за помощью семьям участников СВО

Российские прокуроры переходят на цифровые технологии и будут активно использовать возможности искусственного интеллекта. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

В ушедшем году его подчиненные добились восстановления прав миллионов россиян. О новых задачах говорили на торжественной встрече, посвященной 303-летию прокуратуры. Важные детали — в сюжете корреспондента «Известий» Алексея Прокина.

Итоги года министерства и ведомства обычно подводят на коллегиях. Но прокурорская служба делает это дважды — еще и в День работника прокуратуры, который приходится на начало января. С одной стороны, это возможность вспомнить выдающихся предшественников — службе будет 303 года. С другой — оценить показатели работы и наметить планы на будущее.

«Используя весь имеющийся потенциал средств прокурорского контроля, непосредственное общение с людьми на личных приемах, прокурорам удалось восстановить справедливость в отношении миллионов наших граждан, а помощь нуждающимся в ней стала более доступной и оперативной», — отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Оперативное решение любых вопросов, которые могут возникнуть у граждан, — главная цель прокурорской деятельности, а приоритет ежедневной работы связан с социальной сферой.

«Надзор — это само собой. Но сейчас Генеральная прокуратура ставит во главу угла правозащиту, восстановление нарушенных прав граждан. Служебных обязанностей много. В первую очередь это, конечно, контроль за соблюдением прав военнослужащих и их семей. Прокуроры активно взаимодействуют с фондом „Защитники отечества“. Служба старается быть в авангарде внутренней политики страны», — рассказал корреспондент.

Одной из первых совместную работу с фондом начала прокуратура Подмосковья. Решение проблем участников СВО удалось существенно ускорить благодаря системному подходу. С региональным отделением «Защитников отечества» подмосковная прокуратура еще в 2022 году заключила соглашение о взаимодействии. Результат прошлого года: в правах были восстановлены 2,5 тысячи воинов и членов их семей.

«Ключевые проблемы, с которыми мы обращаемся, и которые, как мне представляется, у нас получается решать, это обеспечение техническими средствами реабилитации, адаптация жилых помещений для нужд раненых участников СВО и ветеранов боевых действий», — подчеркнул прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Жаловаться в прокуратуру граждане стали чаще. Луганский прокурор уверен: это потому что есть важный нюанс — сила закона — в справедливом применении.

«Это говорит о том, что повысилось доверие граждан к органам прокуратуры, потому что, в отличие от других механизмов, органы прокуратуры решают вопросы динамично», — добавил прокурор ЛНР Глеб Михайлов.

Муса Умаханов с позывным Сокол защищал Донбасс с 2014 года. В донецком аэропорту он был ранен. Когда ДНР стала частью большой страны, мужчина безуспешно пытался получить статус ветерана боевых действий России — обивал пороги военкомата, других инстанций, пока наконец не обратился в Генеральную прокуратуру.

«И вот не поверите, вот в течение одного месяца мне позвонили уже из Москвы, из межведомственной комиссии, и сказали, что мое заключение готово», — поделился ветеран боевых действий Муса Умаханов.

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях все еще продолжается работа по созданию нормативной базы Единого правового пространства. Помогает ускорить этот процесс поддержка федерального центра, и на местах это ценят.

«Когда заработает аппарат госорганов на новых территориях в полном объеме, тогда население на себе это ощутит», — сообщил прокурор Запорожской области Кирилл Осипчук.

Всех тех, кто, как сказал генеральный прокурор, нечестным путем «пытается набить карманы», прокуратура обязательно призовет к ответу. А сотрудников службы, которые в минувшем году отличились в борьбе с казнокрадами, наградили медалями и орденами.