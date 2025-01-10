В Ташкенте арестованы фигуранты дела о гибели журналистки Паперной в гостинице
В Ташкенте арестованы фигуранты дела о гибели россиян в гостинице
Фото: Facebook*/Инесса Паперная/id=100000749285288
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В числе заключенных под стражу — владелец отеля, где нашли тело россиянки и ее спутника.
Четыре человека арестованы по уголовному делу о гибели российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника в ташкентской гостинице Karaman Palace Hotel в октябре 2024 года. Об этом сообщили в генпрокуратуре Узбекистана.
Как выяснил портал kun.uz, под стражу заключены владелец гостиницы, сантехник и двое граждан, продавших заведению некачественный отопительный котел.
Также сообщается, что экспертиза признала котел устаревшим. Кроме того, в нем не обнаружили сифона в системе слива конденсата, который был удален при монтаже. Именно это вызвало утечку угарного газа при работе котла и привело к трагедии.
Тело 47-летней российской журналистки Инессы Паперной обнаружили в гостинице Ташкента 20 октября прошлого года. Вместе с ней нашли мертвым ее спутника.
По предварительной версии, журналистка умерла из-за отравления болотным газом, который использовался во время чистки бассейна. Вещество в результате испарения могло проникнуть в помещение через систему вентиляции. Официально на время расследования было объявлено об «отравлении неустановленной этиологии».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла церемония прощания с журналисткой Инессой Паперной.
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