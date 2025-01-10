Телеканал РЕН ТВ показал максимальный рост аудитории по итогам года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Телеканал сохранил пятую строчку среди каналов большой десятки.

Телеканал РЕН ТВ прочно удерживает пятую позицию среди крупнейших каналов России. С 2023 года его доля выросла до 6,9%, увеличившись на 10% («4+», вся Россия).

Первое и второе место в рейтинге занимают «Россия 1» (14%) и НТВ (9,5%). Пятый канал поднялся на третье место с долей 7,7%, а Первый канал занимает четвертую позицию с 7,3%.

В 2024 году РЕН ТВ закрепился на второй позиции в наиболее привлекательной для рекламодателей семейной аудитории, опередив ТНТ. Лидером в этом сегменте остается СТС, сохранивший первенство уже пятый год подряд.

В аудитории «Все 14-44» РЕН ТВ занял третье место по итогам года, продемонстрировав долю 7,7%.

Данные результаты говорят о том, что телеканал РЕН ТВ успешно отвечает на запросы молодой аудитории, предоставляя познавательный контент в удобном и современном формате. Так, проект «Купи-продай» учит извлекать финансовую выгоду даже из, казалось бы, ненужных вещей.

РЕН ТВ выпускает 19 телепроектов в неделю — каждую неделю оригинальный выпуск. В сумме это более 2600 часов премьерного контента в год, включая новости. Успех канала также связан с качественным сериальным продуктом собственного производства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Алисы.