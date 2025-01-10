«Самый крутой чувак»: актер Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз

58-летний Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитость до этого носил статус папы троих девочек.

Актер Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз. Радостной новостью артист поделился на своей странице в социальных сетях.

Знаменитость выставил рисунок мальчика со спины, на майке которого написано Саеtano (Каетано). Судя по всему, так родители назвали новорожденного.

«Угадайте, кто родился 7 января 2025 года… Уже умный, полный здоровья, любви и стихов. Самый крутой чувак на свете», — подписал публикацию Кассель.

Для матери малыша, 28-летней модели Нары Баптисты, это первый ребенок. А вот для 58-летнего Венсана — уже четвертый. У артиста две дочери — Дева и Леони — от актрисы Моники Беллуччи. И еще одна наследница Амазони, которая родилась в браке с моделью Тиной Кунаки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Александр Петров и его супруга Виктория Антонова скоро впервые станут родителями. Пара опубликовала снимок с заметно округлившемся животом девушки, который обнимает артист.