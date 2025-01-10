Где Тимофей? Прилучный вызвал панику среди фанатов исчезновением сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

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Поклонники внимательно следят за жизнью звездных наследников, которые стали камнем преткновения для Павла и Агаты.

Актер Павел Прилучный прекратил освещать в социальных сетях жизнь своего сына от Агаты Муцениеце. Все предыдущие годы артист публиковал события из жизни Тимофея практически каждый день. Подписчики Павла выдвигают различные теории о возможных причинах исчезновения подростка из профиля родителя.

Стоит отметить, что Агата тоже перестала выкладывать посты с сыном.

В аккаунте Павла теперь медийное место сына заняла дочь Мия. Так, Прилучный публиковал, как они новой супругой Зепюр Брутян, их общим сыном Микаэлем и Мией посещали контактный зоопарк. Артист также делился милыми моментами с дочерью, с которой они катались на колесе обозрения на ВДНХ.

В ноябре 2024 года сын звезд отписывался от Агаты с соцсетях. Поклонники были уверены, что профиль Тимофея ведет нынешняя избранница актера Зепюр, и требовали прекратить давление на мальчика.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Прилучного мечтал жить с отцом с 2023 года.