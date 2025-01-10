За неделю ВС РФ нанесли 28 групповых ударов по военным объектам на Украине

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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По данным Минобороны РФ, на линии боевого соприкосновения 91 боевик ВСУ сдался в плен за указанный период.

Российские силы за неделю нанесли 28 групповых ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в ходе боевых действий ВС РФ успешно поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады с вооружением, заводы по сборке техники, пункты хранения ударных БПЛА, места временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

За неделю российским средствам ПВО удалось сбить пять управляемых авиационных бомб Hammer, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, 689 БПЛА самолетного типа, а также 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого, российская армия ликвидировала самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В ведомстве добавили, что в течение недели на линии фронта 91 боевик ВСУ сдался в плен.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что расчет РСЗО «Град» уничтожил «опорники» ВСУ.