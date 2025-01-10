Чтобы без «послевкусия»: что на самом деле означает ГОСТ на шаурму

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Продажи этого фастфуда в прошлом году в некоторых регионах выросли аж на 200%.

Роскачество готовится утвердить ГОСТ на шаурму. Продажи этого фастфуда в прошлом году в некоторых регионах выросли аж на 200%. А вот единого стандарта приготовления до сих пор нет. Зато в этом блюде часто находят кишечную палочку или золотистый стафилококк. О стандартах приготовления рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Тараканы, грязные грили, контейнеры без маркировки.

-У вас есть санитарная книжка?

— У меня? Нет.

Точки, где торгуют с нарушениями, стали неотъемлемой частью уличного фастфуда. Как показал посленовогодний рейд, иногда их владельцы не соблюдают элементарные нормы даже для своих работников.

Что уж говорить о покупателях. Роскачество отправило в лабораторию шаурму из 30 кафе в Петербурге и Москве. Лишь один образец оказался безопасным.

«Повышенное количество микробного числа, бактерии группы кишечной палочки, листерии и золотистый стафилококк», — заявил Сергей Тучин, заместитель департамента информационной политики и коммуникаций Роскачества.

Для Андрея обед закончился в больничной палате — боли, температура. У шаурмы часто такое «послевкусие»:

«Приехала скорая, я им объяснил ситуацию, меня госпитализировали. Там сделали капельницу, и я лег спать».

В этом году на шаурму планируют утвердить ГОСТ. В распоряжении «Известий» оказалась его первая редакция. Готовим блюдо, четко по этим 22 страницам.

Использовать можно говядину, свинину, курицу, баранину, индейку. Овощи, специи и пряности, воду — по СанПину. Готовый соус держать открытым не более часа. Мясо — не более трех.

Разработчики документа велосипед изобретать не собирались. Что по ГОСТУ, что без — получаем ту же шаурму. Но такая еда, по плану, будет более безопасной.

Важно, ГОСТ — это не только про состав шавермы, в нем прописано, в чем может находиться повар на рабочем месте, как должны храниться мясо и овощи, в чем могут находиться на рабочем месте повара, где можно хранить личные и офисные вещи и даже как правильно ходить в туалет или выходить на улицу покурить.

Но главное — если продавец заявляет, что готовит по ГОСТу, он должен закупать и сырье, которое производят по ГОСТУ. Если блюдо стоит меньше 300 рублей — уже есть повод задуматься.

«Бывает покупают то, что дешевле, имитация того же майонеза, имитация мяса — его взяли то, которое уже употреблять нельзя. Целые синдикаты омолаживают мясо кур», — рассказал Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей.

Проект не окончательный. Рестораторы в рабочей группе обсуждают, что можно еще поменять, добавить или убрать. Например, вертел. Год назад его собирались вообще запретить. Он не только жарит и «усушивает» мясо, но и собирает всякую заразу.

«Мы пришли к пароконвектомату, мы не работаем с сырой курицей на точках, потому что мало какая точка в центре города или где угодно имеет цех специальный для обработки курицы, где выстроены все движения товара, чтобы перекрестного заражения не было», — делится Антон Рашба, бренд-шеф сети по приготовлению шаурмы.

Вот только даже после утверждения ГОСТ будет добровольным. Если не готовишь по нему — штрафовать не будут. Это лишь небольшая гарантия для покупателя и некий стандарт для ответственных владельцев бизнеса. Тех, для кого собственная репутация и здоровье покупателей стоит выше выручки.