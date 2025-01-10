Мальдивские страсти: Волочкова в «голом» купальнике раздвинула ноги перед мужчиной
Волочкова в купальнике раздвинула ноги перед мужчиной на Мальдивах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Эффектный снимок знаменитость сделала в отпуске.
Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала полушпагат в руках любимого мужчины. Снимок с эффектной поддержкой танцовщица опубликовала в своем Telegram-канале.
Сейчас знаменитость со своей второй половинкой отдыхает на Мальдивах. У Анастасии эти острова уже стали традиционной локацией для проведения отпуска. Она приехала туда в юбилейный, 25-й раз.
Эпатажная звезда активно делится впечатлениями с подписчиками и выставляет яркие фото с летними пейзажами посреди зимы. Балерина не стесняется и часто позирует в купальниках.
Один из снимков особенно выделяется: на этом фото Волочкова не одна, а со своим возлюбленным. Во-вторых, потому что Анастасия выполняет полушпагат в поддержке. Провокационность кадру добавляет купальник телесного цвета, который создает эффект голого тела.
«В руках этого мужчины я всегда и везде чувствую себя надежно и уверенно. Даже на Мальдивах, на прекрасном острове. Решили добавить в него немного творчества. Люблю быть на высоте», — подписала пост балерина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Волочкова стала носить парики.