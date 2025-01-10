Мальдивские страсти: Волочкова в «голом» купальнике раздвинула ноги перед мужчиной

Волочкова в купальнике раздвинула ноги перед мужчиной на Мальдивах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эффектный снимок знаменитость сделала в отпуске.

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала полушпагат в руках любимого мужчины. Снимок с эффектной поддержкой танцовщица опубликовала в своем Telegram-канале.

Сейчас знаменитость со своей второй половинкой отдыхает на Мальдивах. У Анастасии эти острова уже стали традиционной локацией для проведения отпуска. Она приехала туда в юбилейный, 25-й раз.

Эпатажная звезда активно делится впечатлениями с подписчиками и выставляет яркие фото с летними пейзажами посреди зимы. Балерина не стесняется и часто позирует в купальниках.

Фото: Telegram/Анастасия Волочкова/volochkova_anastasiya

Один из снимков особенно выделяется: на этом фото Волочкова не одна, а со своим возлюбленным. Во-вторых, потому что Анастасия выполняет полушпагат в поддержке. Провокационность кадру добавляет купальник телесного цвета, который создает эффект голого тела.

«В руках этого мужчины я всегда и везде чувствую себя надежно и уверенно. Даже на Мальдивах, на прекрасном острове. Решили добавить в него немного творчества. Люблю быть на высоте», — подписала пост балерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Волочкова стала носить парики.