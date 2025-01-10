«Дополнительные меры безопасности»: Путин обсудил с Совбезом подготовку к 80-летию Победы
Путин обсудил с Совбезом меры безопасности при праздновании 80-летия Победы
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Российский лидер провел оперативное совещание в формате видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин обсудил c членами Совета безопасности меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оперативное совещание прошло в формате видеоконференции.
«Обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в Telegram-канале Кремля.
Ранее глава государства отмечал, что памятные, мемориальные, социальные и культурные мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы пройдут во всех странах ОДКБ. Он также пригласил 9 мая всех коллег в Москву.
К слову, в связи с памятной датой, 2025-й объявлен Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Российский лидер напомнил о важности памяти о героях, сражавшихся за Родину и мирное небо над головой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане прошел приуроченный к 80-летию Победы в ВОВ забег DAGRUN-2025.