«Дополнительные меры безопасности»: Путин обсудил с Совбезом подготовку к 80-летию Победы

Путин обсудил с Совбезом меры безопасности при праздновании 80-летия Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков

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Российский лидер провел оперативное совещание в формате видеоконференции.

Президент РФ Владимир Путин обсудил c членами Совета безопасности меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оперативное совещание прошло в формате видеоконференции.

«Обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в Telegram-канале Кремля.

Ранее глава государства отмечал, что памятные, мемориальные, социальные и культурные мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы пройдут во всех странах ОДКБ. Он также пригласил 9 мая всех коллег в Москву.

К слову, в связи с памятной датой, 2025-й объявлен Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Российский лидер напомнил о важности памяти о героях, сражавшихся за Родину и мирное небо над головой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане прошел приуроченный к 80-летию Победы в ВОВ забег DAGRUN-2025.