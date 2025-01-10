«Жгите»: Байден неудачно пошутил во время брифинга о пожарах в Лос-Анджелесе

Байден неудачно пошутил во время брифинга о пожарах в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США добавил, что не хотел каламбурить. Видимо, план провалился.

Президент США Джо Байден неудачно пошутил во время брифинга о смертоносных пожарах в Лос-Анджелесе, когда передавал слово вице-президенту Соединенных Штатов Камале Харрис.

«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это (пожары — Прим. ред.) задело напрямую, так что жгите… Не хотел каламбурить», — сказал американский лидер.

Однако Харрис спокойно отреагировала на его реплику. Она не придала словам Байдена особого значения и продолжила обсуждение проблемы.

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Площадь возгорания в Пасифик-Палисейдс перешла отметку в 64,7 квадратных километра. В первые сутки оттуда эвакуировали 30 тысяч людей. Известно о семи жертвах пожаров, еще сотни человек получили ожоги разной степени тяжести.

Некоторые голливудские звезды и политики уже лишились своих домов. Например, сын актера Тома Хэнкса уже сообщил в социальных сетях, что его отчий дом сгорел дотла. Лишилась своей недвижимости и актриса Пэрис Хилтон. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис также попала в зону эвакуации, огонь уже подходит к ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Лос-Анджелеса ищут виновных в разрушительных пожарах.