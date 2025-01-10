«Они потеряли все»: владельцев сгоревших домов в Калифорнии могут оставить без компенсации

Фото, видео: Reuters/David Swanson; 5-tv.ru

Огонь уничтожил свыше 11 тысяч гектаров в округе Лос-Анджелес.

В Калифорнии, которая охвачена самыми разрушительными в истории штата пожарами, пока не удалось локализовать ни одного очага. По данным спасательной службы, пламя уничтожило свыше 11 тысяч гектаров в округе Лос-Анджелес и продолжает стремительно захватывать новые территории.

Из-за сильного ветра временно приостановлена работа пожарной авиации, а на земле спасателям не хватает воды для тушения. По последним данным, жертвами пожаров стали не менее десяти человек. С подробностями из зоны бедствия — корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Набережная Малибу. В дымящихся руинах то, что осталось от самой дорогой недвижимости в Калифорнии.

«Дом моей соседки, о боже, посмотрите на ее машины и все, что было в ее гараже. И дома другого моего соседа тоже нет», — рассказала жительница Лос-Анджелеса Маргарет Боул.

На кадрах со спутника — объятые пламенем Голливудские холмы. Перечень знаменитостей-погорельцев больше напоминает список номинантов на «Оскар». Но плачут не только богатые. Огненный вал уничтожает социальные объекты и дома простых американцев.

Пожар охватил малобюджетное жилье, двухэтажный дом на семь квартир, где проживали семьи с детьми и пожилые люди, полностью разрушен изнутри.

Пожары выжигают районы и предместья Лос-Анджелеса уже четвертый день. Очаг возгорания сняли городские камеры наблюдения. И, похоже, это был поджог. Полицейские задержали одного подозреваемого.

«Инцидент произошел здесь, и через 30 минут подозреваемый был задержан гражданами в районе Вуллен Хиллс», — сообщил офицер Лос-Анджелеса Чарльз Динсел.

Сухой ураганный ветер молниеносно разносит огонь. Его скорость достигала 160 километров в час. И эту катастрофическую ситуацию еще в июне в одном из своих подкастов предсказывал известный американский блогер Джо Роган.

«Просто будет правильный ветер, и огонь начнется в нужном месте, и он пронесется через Лос-Анджелес до самого океана. Ветер просто разносит угли по воздуху, и эти угли приземляются на крыши, на дома, кусты. И они просто ничего не могут с этим сделать», — сообщил тогда он.

Они — это пожарные. Когда они приехали на борьбу со стихией, оказалось, что в гидрантах нет воды.

«Нам сообщили, что воду в зонах эвакуации нельзя использовать. Она не питьевая, нельзя кипятить, мыть посуду, принимать душ. Все водные ресурсы используются для тушения», — сообщил местный житель Джонда Пучвелл.

За десять лет правительство штата так и не построило гидроинфраструктуру, на которую было выделено 7,5 миллиррдда долларов. И возместить убытки, похоже, будет некому. Стало известно, что незадолго до трагедии 1600 полисов в сгоревшем районе Пасифик Палисайд были отклонены страховой компанией. В прошлом году свою страховку потеряли 72000 домов и квартир в Калифорнии.

«Это дом моих родителей и они потеряли все. У них недавно аннулировали страховку от пожара. И им теперь придется самим справляться с последствиями, а им по 90 лет», — сообщила местная жительница Линди Байерс.

Из-за того, что климатические катастрофы происходят чаще, страховая отрасль сталкивается с невыгодными для себя расчетами и растущими затратами. В Калифорнии наблюдается резкий рост непродлений и увеличение страховых взносов.

«Страховые компании приложат немало усилий, чтобы использовать этот и другие пожары для повышения тарифов. Мы были на грани. Теперь пожар подтолкнет нас к краю», — рассказал аналитик Джон Гараменди.

И похоже, сейчас огненную стихию могут победить только силы природы. Американцам остается надеяться на то, что изменится ветер или пойдет сильный дождь. Голливудские супергерои испытание огнем не прошли.