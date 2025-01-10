Захарова высмеяла Ниинисте за «цитату» Ленина в докладе ЕС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Что мешало экс-президенту Финляндии проверить достоверность — неясно.

Бывший президент Финляндии опозорился с фейковой цитатой Ленина — об этом сообщила Мария Захарова. Фальшивая фраза появилась в докладе финского политика, который сейчас работает советником Урсулы фон дер Ляйен.

«Ниинистё выдал цитату Владимира Ленина: „Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь“. Цитата на поверку оказалась бородатым фейком, что для докладов ЕС не редкость. Ленин никогда не произносил и не писал этой фразы. Ее, видимо, придумал или, как минимум, одним из первых использовал американский журналист Джо Элсоп в 1970 году, а затем популяризировал президент США Ричард Никсон в интервью британскому журналисту Дэвиду Фросту в конце 1970-х», — сказала дипломат.

Что мешало экс-президенту Финляндии проверить достоверность цитаты — неясно. Судя по всему, фейковые фразы — это вся благодарность за независимость, предоставленную Финляндии по решению Владимира Ильича. При этом Захарова также напомнила о другом конфузе экс-президента Финляндии. Ещё в 2014 году он привел слова русской поговорки, которая гласит «казак берет все, что плохо лежит». Разумеется, ее никогда не существовало.