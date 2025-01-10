На территории промзоны в Ленобласти горит здание на площади 1,9 тыс «квадратов»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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К тушению привлечены более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.
Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Ленинградской области. В Telegram-канале ведомства отмечается, что огонь охватил двухэтажное кирпичное здание на территории промышленной зоны в Гатчине.
Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 1,6 тысячи квадратных метров, однако через 40 минут МЧС сообщило об увеличении площади пожара до 1,9 «квадратов».
Информации о пострадавших не поступало.
Известно, что к тушению были привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники.