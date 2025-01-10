Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Сын и невестка знаменитости ожидают появления на свет второго ребенка.

Певица Валерия увидела лицо своего внука еще до его рождения. Об этом артистка рассказала в интервью изданию 7Дней.ru.

Сын исполнительницы Арсений Шульгин и его жена Лиана ждут пополнение в 2025 году. У них родится второй ребенок. Важными моментами беременности пара делится с родственницей. Недавно они показали ей результаты 4D-скрининга. Данная технология позволяет рассмотреть лицо младенца, находящегося еще в утробе матери.

«Недавно мне прислали фото внука — внутриутробное. Это же чудо техники! Точное изображение крошечного человека, черты лица видны. <…> Фантастика: ты знаешь лицо человека, который еще не появился на свет», — восхищается Валерия.

Певица вспомнила, что такую же процедуру ее невестка проходила, когда была беременна первым ребенком. Однако за прошедшие с того момента четыре года технология успела усовершенствоваться. Изображение девочки, как вспоминает артистка, не было таким крупным и четким.

Супруги уже решили, что назовут сына Мироном. А вот его старшая сестра обладательница более экзотического имени. Девочку зовут Селин. В своем Telegram-канале невестка Валерии раскрыла секрет столь необычного выбора.

«Сеня + Лиана = Селин», — пояснила Лиана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная невестка Валерии поделилась тревожными вестями.