Число погибших при пожарах в Калифорнии достигло семи человек

Фото, видео: Reuters/Daniel Cole; 5-tv.ru

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Локализовать возгорания спасателям пока не удается.

Число погибших при пожарах в Калифорнии возросло до семи человек. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Стало известно, что в пожарах, которые бушуют в Лос-Анджелесе, погибло еще два человека в районе Палисейдс. Эту информацию на пресс-конференции подтвердила начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули.

О еще пяти погибших в Итоне, северном округе города, сообщалось ранее. Газета The New York Times (NYT) также написала о том, что при ликвидации огня пострадали несколько пожарных. Один из спасателей был госпитализирован.

Локализовать огонь ни в одном, ни в другом районе не удалось. Площадь возгорания в Палисейдс достигла 8 тысяч гектаров, а в Итоне — 5,5 тысячи гектаров.

Суперинтендант Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса Альберто Карвальо отметил, что борьбе с пожарами мешают погодные условия.

«Это набор беспрецедентных обстоятельств. Никогда в истории нашего сообщества или, возможно, страны у нас не было пожаров, происходящих одновременно — ни одного, ни нескольких одновременно, — окруженных ветрами ураганной силы», — сказал Карвальо.

Причины возгорания все еще не установлены. В данный момент идет расследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп-младший связал пожары в Лос-Анджелесе с помощью Украине.