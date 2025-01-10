«Мы должны покончить с этим конфликтом»: Трамп готовится к встрече с Путиным

Фото, видео: WILL OLIVER/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Избранный президент США добавил, что у него назначено много встреч с мировыми лидерами после инаугурации.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что еще предстоит определить формат встречи с президентом России Владимиром Путиным. О том, что стороны проводят подготовку к ней, стало известно во время выступления Трампа на встрече с губернаторами-республиканцами в поместье Мар-а-Лаго.

«Он хочет встретиться, и мы это организуем… Президент Путин хочет встретиться, он говорил об этом даже публично. И мы должны покончить с этим конфликтом», — сказал политик.

Под «конфликтом» Трамп подразумевает ситуацию на Украине. Данные о датах встречи не разглашаются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России не планировал встречаться ни с Трампом, ни с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Тем не менее, Путин в ходе «Итогов года» поделился, что готов встретиться с избранным президентом США, если тот не будет против.

Президент РФ подчеркнул, что ему «будет о чем поговорить» с Дональдом Трампом. Последний же изъявил желание встретиться с Владимиром Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп намерен завершить украинский конфликт в ближайшее время.