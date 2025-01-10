Вопросы к местным властям: жители Лос-Анджелеса ищут виновных в разрушительных пожарах

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Огонь уничтожает фешенебельные виллы знаменитостей, убытки превысили 57 миллиардов долларов.

Масштабные пожары в Калифорнии уже назвали самыми разрушительными в истории штата. Катастрофа затронула элитные районы Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс и Голливудские холмы — столицу американской киноиндустрии и шоу-бизнеса. Своих домов лишились звезды мирового масштаба: Энтони Хопкинс, Бен Аффлек, Пэрис Хилтон и многие другие. И у них, и у простых жителей возникло множество вопросов к местным властям. С репортажем из зоны бедствия — корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Кадры словно из фильма про апокалипсис. В огне роскошные виллы знаменитых голливудских актеров в Калифорнии. Догорает дом Леонардо Ди Каприо, уничтожен особняк Бена Аффлека, который наблюдает за догорающим коттеджем из своей машины — его он приобрел за 20 миллионов долларов меньше полугода назад.

Кинозвезда 90-х Джейми Ли Кертис успела вовремя эвакуироваться и не знает, уцелел ли ее дом, но думает, что вряд ли.

«Это ужасно, ребята. Многие друзья потеряли свои дома», — заявила актриса.

Эштон Кутчер садовым шлангом пытается спасти дом своего друга. Лишилась дорогостоящей виллы Пэрис Хилтон. Еще недавно она записывала из него для своих фанатов рум-туры и любовалась с террасы побережьем Тихого Океана, а теперь смотрит на пепелище в эфире местных новостей.

Пасифик-Палисейдс — это элитный район в Калифорнии. Десятки звезд вкладывали свои гонорары в строительство вилл и приобретали дорогостоящие участки.

У актера Энтони Хопкинса особняк там еще в 2018 году едва не сгорел, тогда тоже были пожары, но сейчас масштаб куда серьезнее. И в этот раз от дома легендарного актера вообще ничего не осталось. Даже у сына президента, Хантера Байдена, теперь на один дом меньше.

Дорога между Санта-Моникой и Малибу будет закрыта еще два рабочих дня — власти опасаются мародерства, поэтому пропускают в зону стихийного бедствия только тех, кто может подтвердить адрес проживания.

Ущерб в десятки миллиардов долларов. В огне одна из главных улиц города — знаменитый бульвар Сансет, известный как, например, место расположения старой студии братьев Уорнеров. Специалисты сейчас выясняют, по чьей вине случился мощнейший за всю историю Лос-Анжелеса пожар. Оказалось, что в самом богатом американском штате не работают гидранты — пожарным элементарно не хватает воды, а тушить приходится дорожными конусами. Все потому что оборудование для тушения, по словам сына Дональда Трампа, отправили в помощь Киеву.

«Ой, слушайте, ну разумеется, пожарный департамент Лос-Анджелеса пожертвовал кучу своих запасов Украине», — написал Трамп-младший.

Вопросы у следствия есть и к начальнику пожарной охраны Лос-Анжелеса. Кристин Кроули меньше трех лет на высоком посту, но успела многое изменить. Она сама открытая лесбиянка и в пожарной службе приоритетом называла поддержку инклюзивности, равенства и разнообразия. Почему-то только сейчас это привлекло внимание журналистов.

«Извините, но кому какое дело, с кем ей нравится спать, вы можете бороться с гребаными пожарами, мадам? Вот это важный вопрос», — интересуются в эфре американских телеканалов.

А еще выясняется, что за несколько месяцев до происшествия власти сократили количество сотрудников, урезав бюджет на 18 миллионов долларов.

У пока еще действующего президента США пожары сейчас тоже не на первом месте. Во время очередного брифинга Байден попытался разрядить обстановку и сообщил, что у его внучки в Калифорнии родился ребенок. То, что прадедушка запутался, кажется, уже никого не удивляет.

«Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я стал прадедушкой. Родилась девочка или мальчик», — заявил Джо Байден.

Тем временем жители Лос-Анжелеса выдвигают свои версии случившегося. Причиной пожара мог быть поджог с помощью дронов — на местных каналах активно расходятся кадры неопознанных объектов в небе.