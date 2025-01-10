Майя Санду посетила села на границе с Приднестровьем в связи с энергокризисом

Фото, видео: © РИА Новости/Родион Прока; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жители одной из деревень призвали ее убраться в Кишенев.

Президент Молдавии Майя Санду посетила села на границе с Приднестровьем. Судя по всему, она планировала поездку как очередную пиар-кампанию. Однако встреча с народом пошла не по плану — в одном из сел жители начали жаловаться президенту на маленькие пенсии, отсутствие работы и проблемы с энергетикой. А под конец и вовсе в гневе отправили Санду обратно в теплый кабинет.

Примечательно, что жители села разговаривали на русском языке, в то время как Санду демонстративно использовала исключительно румынский язык, который с 2023 года стал в Молдавии государственным.

Визит президента Молдавии связывают с проблемами электроснабжения в приграничных деревнях. Сейчас в стране действует режим ЧП в сфере энергетики, а власти ищут способы экономии электричества.

Еще хуже ситуация обстоит в Приднестровье, где ввели веерные отключения света. Энергетический кризис в регионе начался после отказа Украины от транзита российского газа. Ранее Санду не раз выражала поддержку этому провокационному действию Киева.