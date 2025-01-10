Всегда идут первыми: саперы Южной группировки войск провели учения

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Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

Успех любой боевой операции зависит от подготовки личного состава. Это простую истину прекрасно знают саперы, которые, как правило, первыми идут в бой, прокладывая путь штурмовикам и технике. Как говорят сами военные, главное — не потерять самообладания и концентрацию. Насколько это сложно, на себе проверил военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Максимальное приближение к условиям передовой. С угрозами повсюду: в небе, по флангам, под ногами. С той лишь значительной разницей, что взрывные устройства и подобие арт-снарядов не несут урона осколками. В остальном береги глаза, уши и старайся держаться подальше от условных угроз, но реагируй, как на реальные: кое-где тротиловая начинка вполне себе настоящая.

Одно из сложнейших испытаний — раскисшая от талой воды донбасская земля. Превращается в нечто, напоминающее оковы на ногах.

Саперы батальона имени Карбышева тренируются постоянно, ведь все знают, какова цена ошибки в этом деле. А без этих спецов не обходится ни один грамотный штурм.

«Фронт сейчас двигается вперед, двигается активно, и без работы саперов это невозможно. Потому что сапер — это тот человек, который всегда идет первым. Будь это штурм или проделывание прохода для техники, изначально всегда выдвигается сапер и старается обеспечить максимально безопасное продвижение наших войск», — заявил инструктор «Отдельного инженерно-саперного батальона им. Карбышева» добровольческого корпуса группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Грива».

Проходы для нашей номинально штурмовой группы заминированы всевозможными способами. Концентрация на пределе.

«Я условно подорвался, не заметил растяжку, хотя ее увидели до меня десять человек. Вот она внимательность и ее цена», — сообщил корреспондент.

Хуже всего, говорят карбышевцы, это выступать затемно. Самое опасное время.

«Утро, день. Потому что вечером птицы. Сложно, в сумерках не видно ничего, глаза устают, и сложно работать. Только утро и день», — заявил боец «Отдельного инженерно-саперного батальона им. Карбышева» добровольческого корпуса группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Куплет».

От работы саперов зависит не только их жизнь, а судьбы многих товарищей, успех боевых задач и, в конце концов, Победа. Впрочем, даже после нее их мастерство и опыт будут актуальны многие годы. Настолько интенсивно заминирован Донбасс и линии фронта других освобождаемых регионов. Но бойцы батальона Карбышева уверяют, что и с этой задачей они справятся превосходно.