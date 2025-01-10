В Иркутской области школьники перевернулись на снегоходе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Погиб один ребенок.

В страшную аварию попали двое детей в Иркутской области. Брат и сестра перевернулись на снегоходе. Все произошло на территории детского лагеря. Школьники мчались на запредельной скорости и заехали в заснеженную яму.

Одиннадцатилетний мальчик умер на месте. Его сестра сейчас в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге вечером, 8 января в дежурную часть Детской городской клинической больницы № 5 поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних попали в реанимацию с острым ингаляционным отравлением угарным газом. В больнице оказались две девочки в возрасте 16 и 14 лет, а также один 11-летний мальчик.

Дети были госпитализированы из квартиры в Невском районе Санкт-Петербурга. Предположительно, отравление произошло из-за неисправной газовой колонки.