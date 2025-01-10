В средней полосе России на Крещение ожидается оттепель

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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В январе столбики термометров не опустятся ниже 12 градусов.

В столицу на следующей неделе придет оттепель. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

До конца января погода в Москве и Подмосковье останется непредсказуемой — тепло будет сменяться резким похолоданием. Так, в период до 12 января будет тепло, температура воздуха продолжит превышать норму на 6-7 градусов.

«Начало следующей недели ожидается с легким морозцем. Но этот период относительно морозной погоды тоже надолго не задержится. Все указывает на то, что в январе морозов ниже –10…–12 градусов жителям столицы не дождаться», — сообщила метеоролог.

Она добавила, что Крещение приходится на период, когда температурный режим будет очень близок к оттепели. Жители столицы смогут увидеть «зимнюю сказку» 12 января, когда выпадет снег. Однако осадков выпадет куда меньше, чем положено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вильфанд пообещал теплый январь на большей части России. Пока что на европейской территории страны зима остается непривычно теплой.