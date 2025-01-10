Уровень безработицы в Центральной России опустился до минимального показателя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Треть всех активных вакансий в стране приходится на Центральный федеральный округ.

В Центральном федеральном округе России уровень безработицы опустился до рекордно низкого показателя — 1,6%. Об этом говорит доклад Центрального банка о региональной экономике.

В течение минувшего 2024 года показатель постоянно снижался. В январе он уже составил 2,2%, а летом не поднимался выше 1,8%. Минимального показателя в 1,6% достиг в октябре. В разных регионах России обстановка на рынке труда сильно отличается. Так, на юге страны лишены занятости 4,5% населения, а в Сибири — 2,9%. Это самые высокие показатели.

Центральная Россия — регион, в котором уровень безработицы самый низкий. Только Урал может соперничать с ним — там показатель составляет 1,7%. В общей сложности по стране процент граждан, страдающих от отсутствия работы, упал до 2,3%. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции, приуроченной к «Итогам года».

Треть всех активных вакансий в России приходится на Центральный федеральный округ, подчеркнула главный эксперт по рынку труда Наталья Данина. Самый острый дефицит кадров ощущают производственные и логистические организации, а также сферы услуг и ИТ.

Квалифицированные рабочие, водители, машинисты, курьеры и специалисты в ритейле являются самыми востребованными на рынке труда. Зарплатные ожидания в 2024 году повысились с 6% до 25%. Скорее всего, компании будут соревноваться за кадры без помощи денежных бонусов, ведь в наступившем году рост зарплат не будет увеличиваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что по объему экономики Россия стоит на первом месте в Европе.