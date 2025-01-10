Первое в 2025 году: Владимир Путин провел совещание с правительством

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Президент призвал оценивать результаты работы по нацпроектам не по бумагам.

Президент поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе. По словам Владимира Путина, сейчас для минимизации ущерба делается недостаточно. Он призвал предотвратить утечки нефтепродуктов из затонувших танкеров и разработать план их подъема. Кроме того, на сегодняшнем совещании с кабмином обсудили запуск новых национальных проектов. Всего их 19. Они касаются практически всех сфер — от экономики до культуры. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок поделился подробностями.

Первое большое совещание в 2025 году. Одна из главных тем — ликвидация последствий недавнего крушения танкеров. Путин назвал произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов последних лет.

«Из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно. Нужно образовать комиссию соответствующую и соответствующий штаб, который работал бы прямо на месте. Нужно все сделать для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танков. Далее, необходимо уже сейчас подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров», — заявил Путин.

Глава МЧС отчитался: из Петербурга уже доставлена, установлена и готова к работе специальная нефтесборная система. Сбор мазута продолжается и на побережье. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко сейчас следит за ситуацией на месте.

С виду может показаться, что пляж уже чистый, но на самом деле все это мелкие вкрапления мазута, они здесь повсюду. Верхний слой песка приходится срезать с помощью техники, его вместе с мешками, которые собрали волонтеры и спасатели, на время складывают вот в кучи.

Локальные выбросы нефтепродуктов фиксируют каждый день. Всего тут собрали 139 тонн загрязненного песка. Тысячи добровольцев приехали на помощь со всей страны.

«У меня действительно обливалось сердце кровью, у меня просто не было возможности приехать раньше. На самом деле, безумно восхищена тем, что здесь столько людей», — заявила жительница Владикавказа Екатерина Петрова.

Кроме того, режим ЧС регионального характера введен в Крыму и Севастополе. Там количество участков, загрязненных нефтепродуктами, увеличивается.

Президент за происходящим наблюдает очень пристально.

«Что касается волонтеров, им, конечно, огромное спасибо за их гражданскую позицию. Надеюсь, что с не меньшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии и катастрофы», — заявил Путин.

Разлив случился накануне Нового года. Хотя в зимний период обычно бывают аварии в региональных системах отопления. Путину сообщили: в этом году прорывов удалось избежать. Кабинету министров было за что отчитаться. Увеличилось количество перевозок авиа- и железнодорожным транспортом.

С 10 января детям авиакомпании начнут давать 50-процентную скидку на билеты внутренних направлений.

Был побит рекорд по количеству построенных жилых квадратных метров. За 6 лет возвели 12% от всего объема жилья страны. И тут президент напомнил: со строительством гладко далеко не везде.

«В ходе „Прямой линии“ в декабре вы видели, слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков», — подчеркнул Путин.

Речь — о массовом обмане ипотечников в Татарстане. Застройщик взял кредитные деньги и исчез.

В проблемы обманутых вникли.

«Эти жители строили не по программе долевого участия. Они не подпадают в категорию обманутых дольщиков. Но жителям от этого не легче, поэтому регионом принято решение о том, что, значит, им окажут помощь через социальную поддержку. Это республиканская программа такая есть», — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

На совещании обсудили и новые нацпроекты. Их 19. В длинном списке есть, например, развитие беспилотных и автономных транспортных систем. В качестве эксперимента по российским дорогам уже ездят такие автомобили. Но среди приоритетов — очень многое: от семьи и туризма до развития многоспутниковой группировки.

«Общий объем финансирования новых национальных проектов на всю шестилетку составляет более 57 триллионов рублей», — рассказал вице-премьер России Александр Новак.

«Пройдены все комиссии, в том числе комиссия, которую возглавляю я, по направлению «Экономика и финансы», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Планы планами, проекты проектами, а жизнь — сама по себе, вот так не должно быть, все должно быть посвящено реальному результату, а реальный результат будет оцениваться по тому, как граждане страны оценивают нашу работу», — отметил Путин.

Вот, например, здание консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге реставрировали 13 лет. От министра культуры Путин узнал, что и инструменты там теперь будут новые.

— Ремонтировали это здание, а при чем здесь музыкальные инструменты? Они куда делись?

— Нет, дело в том, что они тоже, Владимир Владимирович, они были в очень плохом состоянии… Во-первых, их не хватало. Они были в ужасном состоянии, — рассказала министр культуры Ольга Любимова.

— Хорошо. Я подъеду, посмотрю.

Путин попросил рассказать, как движется совместный российско-китайский кинопроект.

— С коллегами из Китая обсуждали возможность совместной работы в области кинематографии. Что в этом отношении? Продвигается?

— Одной из самых ожидаемых кинопремьер этого года уже в феврале станет приключенческая кинолента «Красный шелк».

Трейлер детективного экшна «Красный шелк» уже вышел. Яркие эффекты, сюжет — на основе реальных событий нашей совместной с Китаем истории. В создании фильма участвовала компания «НМГ Кинопрокат».

Так что Путину будет что обсудить в телефонном разговоре с лидером КНР. Впрочем, как и с российскими министрами. Они по опыту знают: как исполняются поручения, что прозвучали на совещании, президент начнет проверять уже совсем скоро.