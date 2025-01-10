Стихия обрушилась на головы: в Петербурге лед падает с крыш на прохожих

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Прокуратура уже начала проверки.

В Петербурге только лишь за один день четверо пострадавших, которым на голову упали сосульки. Причем синоптики предупреждали, что ожидается небольшое повышение температуры, и коммунальщики могли предвидеть последствия, но в одном из случаев наледь сошла даже с козырька прямо над выходом из метро. То есть крыши вообще не чистили. Кто будет нести ответственность, разбирается прокуратура и корреспондент «Известий» Марк Стакионис.

Стихия в буквальном смысле обрушилась на головы петербуржцев. У входа в шиномонтажку пострадал мужчина, который пришел туда устраиваться на работу. Льдина сбила его с ног. Ему еще повезло, что рядом оказалась машина скорой — правда, ее водитель, кажется, совсем забыл об осторожности.

В центральном районе огромный снежный пласт отправил девушку в реанимацию. У метро Чернышевская наледь упала прямо на голову 13-летней девочки, позже школьнице стало плохо. Похожий случай произошел со студенткой на Васильевском острове.

«На меня упала глыба, мне было больно, и до сих пор болит», — сообщила пострадавшая Наталья Губанова.

Следственный комитет уже начал проверку этих инцидентов. Другая проблема из-за начавшейся оттепели — гололедица. Передвигаться по тротуарам очень сложно.

«Я пока добиралась до работы, я раза три чуть не упала, потому что грязь, а во-вторых, очень скользко», — сообщишла местная жительница.

«Тонем. Без резиновых сапог в городе делать нечего. Когда у нас идет снег, у нас засыпают все солью. Когда он тает, у нас никто ничего не убирает. Все льется, голый лед. Слава богу, еще не падала, надеюсь, что не упаду, иду с трудом до парадной», — поделилась местная жительница Юлия Товстолуцкая.

Петроградский район, Чкаловский проспект. Здесь очень узкий тротуар, идти здесь сложно, потому что покрыт он таким толстым слоем льда. Добавляют скольжение еще и падающие с крыши капли. Идти можно двумя способами — либо по протоптанной на бордюре маленькой тропе, при этом балансируя между припаркованными рядом машинами, чтобы не упасть, а второй вариант — идти впритык дома, но при этом мокнуть, словно под дождем. И с осторожностью поглядывать наверх, ведь в любой момент может сойти снег.

Впрочем, чиновники отчитываются, что уборка в городе идет полным ходом.

«За сутки использовано 954 тонны противоледных материалов, очищено 19,2 квадратных метров внутриквартальных территорий. Вывезено 1300 кубометров снега», — сообщила пресс-служба жилищного комитета.

Но горожане и туристы жалуются, что даже в самом сердце северной столицы улицы не посыпаны песком.

— Мне кажется, очень плохо убирают город.

— На сколько плохо? По 10-бальной шкале?

— По 10-бальной шкале плохо на 8, потому что это повторяется постоянно.

По прогнозам синоптиков, выходные в Петербурге обещают быть снежными. За два дня выпадет до 70% месячной нормы осадков. При этом снова ожидаются температурные качели — от +1 до -8 градусов. А значит весь снег превратиться в кашу, а тротуары превратятся в каток.