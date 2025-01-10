Азербайджан временно прекратил поставки газа в Болгарию

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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Недостающие объемы были обеспечены турецкой компанией.

Передача природного газа из Азербайджана в Болгарию была приостановлена 7 января по техническим причинам, о чем сообщила пресс-служба энергетической компании «Булгаргаз».

Предположительно, поставки возобновятся 11 января. Поставщик по долгосрочному контракту с Азербайджаном направил уведомление 6 января.

Газораспределительная компания «Булгаргаз» в ситуации приостановки поставок обеспечила недостающие объемы газа при помощи турецкой компании BOTAS, с которой было подписано соглашение. В результате удалось предотвратить расходы ценного ресурса и поддержать устойчивость газового рынка.

30 декабря 2024 года министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов сообщил о готовности оказать помощь с поставкой газа в Молдавию. Политик упомянул, что страны подписали соглашение о поддержке в кризисных ситуациях.

Между Болгарией с Азербайджаном заключен долгосрочный контракт по поставке газа в количестве 1 млрд кубометров ежегодно. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал о том, что поставки природного газа в Болгарию в 2024 году поднялись до 1,5 млрд кубометров, что является практически половиной всего газа, который использует Болгария.

Всего 10 европейских стран подписали с Азербайджаном контракт на поставку газа. Долгосрочные контракты с установленным объемом газа у Азербайджана с Болгарией, Италией и Грецией.

Напомним, что ранее в 2022 году в Болгарию компанией «Газпром экспорт» поставлялся российский газ. Однако Болгария, как и некоторые другие страны Европы, приняла решение не оплачивать передачу в рублях, что необходимо было сделать по указу президента России Владимира Путина.

При этом передача российского газа по «Балканскому потоку», проходящему по территории Болгарии, не прекращалась. Ежегодно по газопроводу проходит около 18 млрд кубометров. Начиная с 2022 года за транзит Болгария получила 750 млн долларов, отмечает Bloomberg.

Ранее 5-tv.ru писал, что Болгария намерена запросить неустойку у «Газпрома» за прекращение поставок газа.