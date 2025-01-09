Названо число отравившихся клиентов пекарни в Перми

Фото: © РИА Новости/Александр Иванов

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Следствие проводит осмотр точки общепита.

Количество отравившихся клиентов пекарни в Перми, по предварительным данным, составляет не менее 80. Их точное число еще не подтверждено, передает РИА Новости.

Региональное управление СК РФ возбудило дело по статье о небезопасных услугах в связи с распространением сведений о многочисленных отравлениях жителей в Перми, которые приобретали готовую продукцию пекарни.

Роспотребнадзор информирует, что предполагаемым местом продажи некачественной выпечки и другой продукции является «Хлебница». В видеоролике, выложенном ведомством, в кадр попал один из магазинов пекарни с вывеской на двери о том, что работа временно приостановлена по техническим причинам.

Ранее стало известно, что на производстве сети не был соблюден порядок технологии, что может нарушить безопасность выпускаемых изделий. Также были обнаружены проблемы с маркировкой продукции, что создает дополнительную угрозу здоровью клиентов.

Из-за несоблюдения многих предписаний, пекарни и заготовочный цех были закрыты на период до 90 дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вспышке сальмонеллеза в Перми.