Огромный столб дыма: в Курской области загорелась птицефабрика

Хинштейн: мужчина пострадал при пожаре на птицефабрике в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Пострадал один из работников предприятия.

В Курской области загорелись корпуса птицефабрики АО «Куриное царство». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики АО «Куриное царство», — написал он в Telegram-канале.

На данный момент известно об одном пострадавшем — 40-летнем работнике предприятия. Мужчину экстренно доставили в областную клиническую больницу с ожогами рук.

Пожарные прилагают все усилия, чтобы ликвидировать возгорание. Благодаря оперативным действиям спасателей пожару не удалось распространиться на большую часть корпусов.

Для тушения огня подключены дополнительные подразделения МЧС. На место происшествия прибыл врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев.

По предварительной информации, причиной возгорания могли стать проблемы с электропроводкой. Хинштейн подчеркнул, что он лично контролирует ситуацию, и угроза для населения отсутствует.

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