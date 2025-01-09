Россиянам рассказали о новых мерах соцподдержки в 2025 году

Депутат Бессараб: в 2025 году в России увеличат многие социальные выплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стоит ли ждать увеличения выплат?

В России в 2025 году многие социальные выплаты будут увеличены, а меры поддержки — усовершенствованы. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с Lenta.ru.

По словам депутата, в 2025 году продолжат работать также уже существующие меры поддержки — льготная ипотека, поддержка многодетных семей по компенсации ипотечного кредитования и многие другие.

«Также с 1 января выросли страховые пенсии, подросла зарплата из-за повышения минимального размера оплаты труда почти на 17 процентов. По той же причине выросли пособия по безработице, по временной нетрудоспособности, беременности и родам», — добавила Бессараб.

Депутат напомнила и о распределении дополнительной поддержки регионам с низким уровнем рождаемости. Финансирование будет осуществляться в зависимости от нескольких факторов, включая численность женщин фертильного возраста и количество разводов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума приняла закон о федеральном бюджете на три года. Среди приоритетов — социальные гарантии и безопасность населения. На соцполитику — это индексация пенсий, пособий и поддержка семей с детьми — в трехлетнем бюджете заложено более 21 триллиона рублей. В документе также отразили прогноз инфляции.