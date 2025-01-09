Фото: 5-tv.ru

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Лента вышла в прокат 1 января.

Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 2 млрд рублей. Информация появилась на сайте ЕАИС Фонда кино.

Сумма сборов включает предпродажи в размере почти 196 млн рублей. В день премьеры фильм собрал более 215 млн рублей.

Премьера приквела богатырской саги выщла на экраны 1 января. «Финист. Первый богатырь» в широкий прокат выпустил дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», который входит в холдинг «Национальная Медиа Группа».

Главные роли в спин-оффе «Последнего богатыря», посвященном приключениям Финиста Ясного Сокола, исполнили Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин.

версия дл

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как снимали «Финист. Первый богатырь»