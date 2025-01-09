Слаженная работа: семья украла 100-летнюю икону во время крестин в Челябинске

Семья украла древнюю икону во время крестин в челябинском храме

Фото, видео: 5-tv.ru

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Перед совершением преступления мужчины перекрестились.

В челябинском храме семья украла антикварную икону Божьей Матери во время крестин. Соответствующим видео делится 5-tv.ru.

На кадрах можно увидеть обряд крещения, где часть семьи находится с детьми, а двое мужчина бродят по храму. Вскоре злоумышленники стали выносить из храма иконы. При этом мужчины перекрестились перед совершением преступления.

Как пишут некоторые Telegram-каналы, кражу совершили представители цыганской диаспоры.

По информации Главного управления МВД России по региону, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Также стало известно, что подозреваемые задержаны, а икону вернули в храм.

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