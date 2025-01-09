Фото, видео: 5-tv.ru

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По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в этом регионе украинская армия потеряла более 50 тысяч человек.

Киеву передадут оружие на 500 миллионов долларов, в том числе оборудование для F-16. О финальном пакете помощи Киевскому режиму от администрации Байдена объявили в Германии.

На авиабазе «Рамштайн» в последний раз перед вступлением Трампа в должность собралась контактная группа по Украине. На встрече Зеленский назвал вторжение в Курскую область одной из самых больших побед. При этом статистика говорит обратное.

По данным нашего Минобороны, за пять месяцев в приграничном регионе киевские формирования потеряли более 50-ти тысяч человек и около 300 — от танков. Как следствие — наша армия активнее выбивает ВСУ в Донбассе.