Мужчина с ножом напал на семейную пару в Сочи
Злоумышленник напал с ножом на пару в Сочи и нанес смертельное ранение мужчине
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; СУ СК по Краснодарскому краю; 5-tv.ru
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Медиков и полицию на место вызвали случайные прохожие.
В Сочи злоумышленник напал с ножом на семейную пару — мужчина получил смертельное ранение. Об этом сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю.
Отмечается, что нападавший нанес погибшему не менее десятка ударов. Известно, что подозреваемый в убийсве и его и жертва были знакомы.
Супруга убитого осталась жива, но получила ранения, когда пыталась помочь мужу. В ведомстве отмечают, что ее жизни сейчас ничего не угрожает.
Медиков и полицию на место происшествия вызвали случайные прохожие. Глава семейства умер от полученных травм в машине скорой помощи, спасти его жизнь не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отравившимся в пермской пекарне предлагали деньги за молчание. Пострадавшие получили звонок с предложением «все забыть». Администрация сети предлагала пострадавшим 45 тысяч рублей, чтобы те отказались писать заявление в полицию.