Борис Щербаков возобновил работу после операции: подробности о самочувствии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Артист окончательно восстановился, пережив тяжелую травму.

Борис Щербаков уже приступил к работе, чем с KP.RU поделилась жена артиста Татьяна Бронзова.

В январе Борис Васильевич возобновляет участие в съемках. Актер планирует играть в новой постановке, 9 января он посетил Санкт-Петербург для игры в спектакле.

Щербаков три недели находился на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы им. Иноземцева. В начале декабря народный артист России упал в обморок после того, как вышел на лестничную площадку. В результате данного случая у него был установлен перелом лицевой кости, а также травмирована левая скула. Была проведена необходимая операция по сопоставлению обломков нижней челюстной кости.

Инцидент произошел 11 декабря на кануне 75-летия артиста. Кости пострадавшего были зафиксированы спицами, которые были вынуты после выписки.

Уже 24 декабря Щербакова отправили домой на реабилитацию. Новый год актер праздновал в семейном кругу и отдыхал после лечения.

Бронзова полагает, что муж перенервничал в связи с проведением приближающегося юбилея. Такое состояние актер переживал и раньше — повышенное внимание вызывает у него волнение.

Со слов Татьяны, Борис находился в больнице 20 дней. Она отмечает, что после аккуратной работы врачей у мужа отсутствуют шрамы, и благодарит медперсонал и лечащего доктора.

Пока Щербаков содержался в больнице, с юбилеем его поздравили Владимир Путин, Сергей Собянин, Дмитрий Медведев, а также близкие и друзья.

Борис Щербаков всегда стойко переносит проблемы, при этом помогает многим знакомым. У актера репутация хорошего и порядочного человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Щербакова при лечении в больнице были диагностировали проблемы с суставами.