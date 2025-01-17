Григорий Лепс закрепил за собой празднование Рождества

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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В 2025 году созданный им праздничный концерт отметил десятилетие.

Рождественский концерт Григория Лепса уже как целый ритуал для жителей нашей страны. Удивительно, но совершенно случайным образом именно автор хита «Она не твоя» закрепил за собой этот священный праздник. Как прошел уже десятый гала-концерт, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге со звездами во время мероприятия.

«У нас было несколько выступлений „Рождество с Григорием Лепсом“ в городе Сочи. Три, по-моему, было выступления. Нормально они прошли все эти выступления. Все было в порядке. Просто это довольно затратная история и все-таки мы решили это делать в городе Москва. И одним днем. А там это было в два-три дня», — делится артист.

Лепс считает, что в столице гораздо легче собрать исполнителей на одной сцене, нежели в любом другом городе, как это было изначально задумано. И, как оказалось, решение было верным, ведь в этом году в списке приглашенных звезд были такие артисты, как Дима Билан, Стас Михайлов, Anna Asti, Лариса Долина, Мот, Александр Иванов, Владимир Пресняков, ST, Ани Лорак, Люся Чеботина и другие.

К слову о релизах: рэп-исполнитель ST совместно с Григорием Лепсом представили новую песню под названием «Если бы ты».

«Песня получилась замечательная, очень рад, что мы сегодня ее запремьерили. Я предложил дуэт, потому что это была моя давняя, давайте назовем, мечта — спеть с Григорием Лепсом. И вот в Рождество, как мы знаем, мечты должны сбываться», — отметил ST.

На этом идеи артиста не заканчиваются: рэпер иронично предложил теперь отмечать «летники». По его словам, нужно будет закрепить за собой начало лета и каждый год отмечать этот праздник. Что тут скажешь, с кем поведешься…

«Я думаю, надо отмечать летом что-то. Летники! Никто не отмечает летники, а там же вообще не надо одеваться три часа, детей не надо собирать: колготки там, непромокайки — просто платьице хлоп и пошли отмечать летники. Классно же — июльник», — поделился мыслями артист.

Стас Михайлов же обошелся без новых праздников и признался, что «Рождество с Григорием Лепсом» — это уникальная возможность для всех артистов и их поклонников отметить такой семейный день всем вместе. По словам автора хита «Все для тебя», закрепленный Лепсом праздник — своего рода традиция всей нашей страны.

«У него было такое хорошее начинание. Оно было не только здесь, оно же начиналось еще в Сочи. И эта история пошла дальше. Люди любят этот праздник. Сейчас, по-моему, это очень актуально. На одной сцене можно увидеть всех артистов, причем настроены позитивно и празднично», — высказался Стас Михайлов.

Иными словами, мероприятие прошло ярко, празднично и самое главное — по-семейному.

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