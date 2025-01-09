На модернизацию коммунальной инфраструктуры выделят 4,5 трлн рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Президент Владимир Путин назвал улучшение объектов питьевого водоснабжения важным элементом плана.

На новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будет выделено 4,5 триллиона рублей до 2030 года. Такое заявление сделал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

«Предусматриваем там и федеральное финансирование, порядка 53 миллиарда рублей в программе находится. Значит, сейчас отрабатываем вопросы разработки проектной сметной документации», — сообщил он.

Программа также предусматривает и региональное финансирование. Как объяснил Файзуллин, необходимо довести до 80% ежегодного фактически расходования средств ресурсоснабжающих организаций. До 2030 года планируется завершить две тысячи объектов.

Путин, в свою очередь, добавил, модернизация объектов питьевого водоснабжения является наиболее важным элементом данного федерального проекта. Президент поручил министру держать ситуацию на особом контроле.

Прежде сообщалось, что Минстрой планирует привлечь иностранные инвестиции в модернизацию российской инфраструктуры ЖКХ. Деньги нужны для ремонта коммунальных связей. А заключить соглашения с партнерами должны к концу 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал о работе в новогодние праздники. Президент проводит первое в 2025 году совещание с членами правительства.