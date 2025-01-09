Фото: www.globallookpress.com/© I-Images

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Для принцессы прошедший год выдался очень непростым.

Принц Уильям признался в любви Кейт Миддлтон и поздравил ее с 43-летием, опубликовав пост в социальных сетях.

Наследник британского престола назвал именинницу невероятной женой и мамой.

«Сила, которую ты проявила за последний год, была невероятной. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой. С днем рождения, Кэтрин. Мы любим тебя», — написал он, сопроводив трогательные слова фотографией супруги.

Ранее инсайдеры отмечали, что принцесса Уэльская отказалась от торжеств в свой день рождения. После многочисленных испытаний члены королевской семьи не желают лишнего внимания, поэтому никаких приемов и мероприятий в этот день не ожидается.

К слову, это первый день рождения принцессы после победы над онкологическим заболеванием. Для Кейт прошедший год выдался очень непростым: в январе 2024-го ей диагностировали рак.

Миддлтон удалили опухоль из брюшной полости, а после назначили курс химиотерапии. Состояние принцессы было настолько серьезным, что ей пришлось долгое время отказываться от участия в мероприятиях. В сентябре стало известно, что Миддлтон завершила лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Букингемский дворец рассказал о состоянии Карла III.