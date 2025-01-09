«Были в контакте»: Путин рассказал о работе в новогодние праздники

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Президент проводит первое в 2025 году совещание с членами правительства.

Работа президента России Владимира Путина в новогодние праздники продолжалась, он контактировал со многими коллегами из правительства РФ. Об этом он заявил в ходе совещания с членами кабмина.

Путин подчеркнул, что это первая видеоконференция после продолжительных праздничных дней по случаю Нового года.

«Но, как и договаривались, мы со многими коллегами были в контакте и в праздники. Работа не останавливалась», — сказал глава государства.

Основной темой обсуждения на совещании стал запуск новых национальных проектов. Это основной вопрос на повестке дня, подчеркнул Путин.

Еще в декабре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о намерении Путина отпраздновать Новый год в домашней обстановке. Президент России даже установил елку в своем кабинете. Обычно праздник он предпочитает отмечать в уютной обстановке — вне рабочих стен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин встретил Рождество в окружении семей участников СВО и волонтеров. Военнослужащие и их близкие присутствовали на службе в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.