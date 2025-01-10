Тайное становится явным: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 января

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Таролог Екатерина Кузнецова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 13 по 19 января.

Основная энергия недели (Карты Таро — Тройка Пентаклей, Дьявол, Иерофант)

5-tv.ru

На этой неделе мы возобновляем рабочие процессы, прощаемся с оливье и бутербродами с красной икрой. Тройка Пентаклей — карта общения и коммуникации, обсуждения деловых вопросов.

Мы возвращаемся в нормальный рабочий ритм. Не забывайте, что у нас есть право голоса и необходимость его выражать. Карта Дьявол говорит о том, что снова пригодится умение говорить нет всем соблазнам, которые могут накинуться на нас и взять в свои сети.

Карта Иерофант напоминает, что знание — это сила. Благоприятное время, чтобы пойти на курсы повышения квалификации, обучиться чему-то новому, получить новые навыки. Стоит заняться развитием и не стоять на месте.

Прогноз финансов недели (Карты Таро — Шестерка Мечей, Семерка Жезлов)

5-tv.ru

В этот период может появиться беспокойство за свои финансовые накопления, так как пришла пора подступить ближе к исполнению своих финансовых обязательств, закрыть долги и кредиты.

Мы будем готовы мчаться куда подальше, лишь бы их не выплачивать. Однако стоит помнить, что из любой ситуации можно найти выход.

Свое никому не отдам, а чужого мне не надо — это главный принцип, на который нужно ориентироваться на этой неделе.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Восьмерка Жезлов, Паж Пентаклей, Королева Жезлов)

5-tv.ru

Карты говорят о том, что отношения будут развиваться быстрыми темпами. Есть вероятность получить знаки внимания, небольшие приятные подарки. Могут зародиться отношения, у которых есть перспектива развития.

Восьмерка Жезлов — карта активных действий, она не исключает появления бурных романтических отношений. Королева Жезлов говорит о том, что у прекрасных дам может появиться поклонник. Объявится воздыхатель, который на этой неделе станет не тайным, а явным.

Совет на неделю (Карта Таро — Туз Жезлов)

5-tv.ru

Действуйте, ведь нам даются силы и возможности. Мы сами решаем — пользоваться этой энергией или быть апатичными. Помните, что все дается по силам.

И возможности даются для того, чтобы продемонстрировать свои силы и реализовать потенциал. На этой неделе ни шагу в сторону — только вперед! Добивайтесь того, чего хотите, будьте активными.

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