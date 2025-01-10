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Киевский режим уже анонсирует новую волну «бусификации».

Каждый десятый украинский новобранец, прибывший в Польшу, сбегает в соседнюю Германию. Об этом сообщили польские СМИ. Для солдат ВСУ обучение за границей — это в первую очередь возможность легально покинуть страну. Не стремятся воевать даже так называемые «элитные» подразделения Украины. Сейчас разгорается скандал из-за массового дезертирства солдат бригады «Анны Киевской». Как боевики собираются компенсировать потери и почему словом года в стране стало «бусификация» — об этом в репортаже корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.

Вот только один из примеров того как в Незалежной, без разбора отправляют на фронт всех кого встретят на улице. В Киеве сотрудники ТЦК на глазах у очевидцев избивают мужчину с протезом вместо ноги.

Теперь в Незалежной мобилизация не только самое массовое явление, но и даже слово года — в 2024-м. А точнее Бусификация — так сами украинцы называют то что происходит с ними каждый день.

Киевский режим уже анонсирует новую волну «бусификации». Под нее попадут даже те, у кого есть бронь от службы в ВСУ. У украинцев буквально сдают нервы.

Вот и бегут из страны, используя любую возможность. Те кого еще не успели схватить ТЦК, находят новые пути: покидают Незалежную на лыжах в надежде пересечь границу и залечь на дно в Европе

По мнению экспертов, мотивация умирать за режим Зеленского — на минимуме. Об этом говорит и ситуация на фронтах. Там повальное дезертирство. Если бежать не удается, солдаты сдаются в плен — выбирая жизнь.

Бросая оружие, с фронта бегут не только рядовые, но и те, кто отдает приказы. Так командир распиаренной 155 механизированной бригады ВСУ более известной как «Анна Киевская» — подался в дезертиры. Пытался бежать в Европу. Но был пойман.

«Не только сам самовольно покинул место несения службы, но и подстрекал на это своих подчиненных. Старший лейтенант в конце прошлого года не выполнил приказ о передаче, возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. Вместо этого он приказал своим бойцам бежать без оружия», — рассказала Ольга Чиканова, представитель Государственного бюро расследований Украины.

А ведь именно 155-я бригада ВСУ преподносилась как элитная. Проходили обучение во Франции. К ним на тренировки лично приезжал Макрон. Но пиар-пузырь лопнул. Бригада должна была насчитывать почти шесть тысяч военных, но треть из них растворилась в Европе еще во время подготовки во Франции.

Ситуация непростая. Главный вызов, с которым столкнулась бригада — это низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, непосредственно управляющих людьми. Это, а также привлечение подразделений в боевые действия, предопределяют количество дезертиров в 155 бригаде.

И 155-я бригада ВСУ — не единственный пример как разваливаются такие элитные украинские бригады. Массово отказываются воевать боевики батальона Айдар, признанного в России терористической организацией. Они дезертировали с района Невский в ЛНР. С позиций бежали и хваленые Зеленским бойцы спецназа «Кракен». Они просто оставили свои окопы под Волчанском. Ранее их туда спешно перебросили военные командиры

Украиинские военные бегут — киевский режим паникует. Там очевидно боятся цепной реакции среди крупных подразделений. Воевать до последнего украинца те кого бросают на бессмысленный убой — не хотят и все чаще складывают оружие.