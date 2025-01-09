Песков: Москва не получала от команды Трампа запросов о контактах с Путиным

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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В Кремле указали на готовность президента РФ к диалогу.

Российская стороны не получала от команды избранного президента США Дональда Трампа запросов о контактах с лидером РФ Владимиром Путиным. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что разумно было бы дождаться вступления Трампа в должность американского президента.

«Нет, подобных запросов (о контактах с Путиным. — Прим. ред.) не было. <…> Если вступление в должность, политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то конечно президент Путин будет это только приветствовать», — сказал Песков.

Как напомнил официальный представитель Кремля, Путин неоднократно заявлял о своей готовности к диалогу и необходимости таких контактов.

Прежде Трамп заявил, что знает о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам. Однако до инаугурации он предпочел исключить контакты. Его вступление в должность запланировано на 20 января. Помимо прочего, Трамп заявил, что никогда не допустил бы того, что происходит сегодня между Киевом и Москвой. Этого, по словам политика, не должно было случиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп намерен завершить украинский конфликт в ближайшее время. Будущий спецпосланник по Украине обвинил пока еще действующего президента США Джо Байдена в нежелании вести диалог с Россией.