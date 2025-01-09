Сотрудники ФСБ поймали украинскую шпионку в Херсонской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Девушка передавала данные о наших военных боевикам.

Украинскую шпионку поймали в Херсонской области. Агентом оказалась 18-летняя местная жительница.

Как выяснилось, девушка собирала и передавала данные о расположении наших воннослужащих боевикам, но была задержана российскими спецслужбами.

По делу о госизмене она может провести за решеткой следующие 20 лет.

А ранее сегодня сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Транссибирской магистрали. Они задержали жителя Приамурья за подготовку диверсии по заданию украинского куратора.

Мужчина изучил минно-подрывное дело, а также приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства. Во время допроса подозреваемый признался в работе на украинские спецслужбы.